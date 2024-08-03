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Глядачі в Кривому Розі побачили перший та єдиний, станом на зараз, забитий м'яч у новому сезоні УПЛ.

Другою до бою в новому сезоні української Прем’єр-ліги долучалась пара колективів, на які чекають неабиякі виклики у цьому футбольному році. У гості до криворізького Кривбасу, який минулу кампанію завершив здобуттям омріяної "бронзи", завітав одеський Чорноморець. Але "моряки" робили це вже без легендарного Романа Григорчука, на місце якого прибув не менш відомий для одеситів і всього українського футболу Олександр Бабич.

Дощ у Кривому Розі, на щастя, завершився ще до початку гри, тож святу футболу нічого не заважало. А ось що заважало окремо гостям, так це відсутність можливостей для ротації, бо назбирати на лавці вийшло всього п’ять футболістів. Можна було б подумати на мить, що в основі Чорноморця за таких умов вийшли найсильніші виконавці станом на зараз, але й це було умовністю, бо зіграності поміж ними не було.

Це й стало підставою для того, аби вже на шостій хвилині "моряки" пропустили за підсумком простої подачі Кузика з правого флангу, якому спочатку ніхто не перешкоджав виконувати навіс, а потім розвалилась лінія штучного офсайду, якщо така взагалі тоді передбачалась. А Твердохліб свій шанс не змарнував і забив перший гол УПЛ у новому розіграші. На відміну від ситуації трохи незабаром, коли на схожий момент, але вже ударом ногою, а не головою, уразити ворота суперників не вийшло.

Кривбас мав тотальну перевагу на м’ячі, про що взагалі не було сенсу сперечатись. Але під настання перерви команда Вернидуба трохи загралась із самовпевненістю, і ледь не пропустила в схожому стилі із стандарту з лівого флангу, коли Хобленка залишили розстрілювати ворота головою, але він поцілив у верхній каркас. Влучання подібного калібру було й у господарів, але ще на 14 хвилині, коли Стецьков дальнім ударом перевірив на міцність праву стійку.

На другий тайм Вернидуб вирішив одразу кинути до бою Микитишина, аби трохи освіжити атаку, і це спрацювало на користь його команди. Фактично на плечах одного лишень Артура вдалось створити кілька цікавих та гострих епізодів біля воріт Рудька, і навіть гол удалось цьому гравцю забити, однак його скасували через офсайд у Твердохліба.

За великим рахунком, Кривбас робив те саме, що й до перерви — домінував. Але знову ледь не догрався. У Чорноморця в цьому матчів моментів була обмаль, проте вони все ж таки мали місце, а отже був ризик пропустити, причому вже під завісу основного часу. І що тоді робити? Але врятував Кліщук, причому відверто врятував, коли тільки він міг завадити Бутку відзначитись дуже ефектним ударом зльоту. Але команда Бабича на очки все ж таки не награла.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях у львівський Карпат, тоді як до цього прийматиме чеську Вікторію Пльзень у рамках кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Одеський Чорноморець натомість гратиме вдома проти луганської Зорі.— Чорноморець 1:0Твердохліб, 6Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Вакулко (Бізімана, 83) — Д. Кузик (Соса, 69), Луньов (По, 68), Твердохліб, Хомченовський (Микитишин, 46) — Прінс (Кожушко, 75).Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Єрмаков — Шпорн, Арсич (Лотоцький, 86), Васильєв (Габелок, 73) — Янаков (Калин, 68), Хобленко, Попов (Пшеничнюк, 73).Попередження: Твердохліб, Кожушко.