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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та ковалівський Колос.

Київська Оболонь та ковалівський Колос зіграють на Оболонь-Арені в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко вирішив використати з перших хвилин Рибку в рамці воріт, тоді як Карась розташується на правому фланзі оборони, а Тарануха очолить атаку.

Олександр Поздєєв, у свою чергу, залучив до стартового складу Пахолюка у ворота, тоді як Гагно та Харатін долучиться до трикутнику в центрі поля, а Алефіренко розташується ліворуч в атаці.

Оболонь: Рибка — Карась, Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко — Груша, Слободян, Суханов — Тарануха.

Запасні: Марченко, Лук’янчук, Приймак, Вітенчук, Лях, Козлов, Лящук.



Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагно, Харатін, Демченко — Дієго, Безбородько, Алефіренко.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Поправка, Оріховський, Криворучко, Топалов, Велетень, Третьяков, Салабай, Паулаускас.



Гра Оболонь — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.