Україна

Керманич Динамо — про травми напередодні матчу в кваліфікації Ліги чемпіонів проти Рейнджерс.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

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Напередодні цього протистояння головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розповів про поточну кадрову ситуацію в команді на тлі травми Максима Дячука.

"На жаль, Максим зараз перебуває в лікарні у Варшаві. Напевно, зараз йому вже мають почати робити необхідну операцію, тому ми переживаємо за нього та бажаємо якнайшвидшого відновлення.

Тимчик уже долучився до команди, почав тренуватися в загальній групі, але, безумовно, йому потрібен час, аби набрати свої найкращі кондиції", — цитує слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що матч Динамо — Рейнджерс відбудеться 6 серпня о 21:00.