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Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до старту в УПЛ.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній старт сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Рух у звичному режимі готується до першої офіційної гри в сезоні. У нас буде серйозний суперник – Оболонь. І взагалі у чемпіонаті зараз немає легких суперників – цей сезон для нашої команди буде ще важчим, ніж попередній. Всі футболісти чудово розуміють, що треба бути максимально готовими до кожного матчу. Наше завдання – перемагати у кожній грі.

Те, що ми пропустили перший тур, не вплинуло на підготовку команди. До нашого складу повернулись гравці олімпійської збірної та тренуються, готуючись до гри з Оболонню. Це хороша команда, яка дає бій всім своїм суперникам і особливо якісно грає вдома. Як і Рух, Оболонь також хоче грати з позиції сили, тому це буде цікавий, але складний для нас матч.

Та молодь, яка зараз тренується з першою командою, має хорошу перспективу. Їм потрібно багато працювати та продовжувати розвиватись. У цих хлопців є хороші якості, аби згодом грати за основу Руху. Наразі все залежить від того, як ці молоді гравці проявлять себе у тренувальному процесі. Тренерський штаб за ними активно спостерігає і всі ми хочемо, щоб у першій команді грало якомога більше наших вихованців", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, свій перший матч в УПЛ у сезоні-2024/25 Рух проведе проти Оболоні. Гра відбудеться 11 серпня о 13:00 за Києвом.