Україна

Функціонер пояснив трансфер Владислава Семотюка.

Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький прокоментував оренду Владислава Семотюка.

"Рух взяв Владислава в оренду, адже клубу потрібна якісна конкуренція на всіх позиціях, а у випадку із Семотюком – у центрі поля.

Протягом сезону не можна виключати фактори травм, викликів гравців у національні та молодіжні збірні, тому нам потрібне було підсилення, щоб розширити обойму команди. Тоді як Владислав це саме той футболіст, якого ми шукали у центр поля.

Сподіваємось, що Семотюку вдасться проявити себе у Русі в усій красі і він допоможе команді здобувати позитивний результат. Зараз все залежить від нього: якщо він добре себе зарекомендує, то ми задумаємось про підписання повноцінного контракту та трансфер гравця", — сказав Лапіцький.

Минулого сезону 23-річний Семотюк провів чотири матчі за Кривбас, після чого на другу половину кампанії перебрався до Миная — 15 матчів та два асисти.