Україна

Керманич львівської команди висловився про семінар німецького фахівця у Києві.

Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення УАФ для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов поділився враженнями від лекції та практичного майстеркласу від німецького фахівця, відзначивши для себе нові деталі.

"Ральф Рангнік — один із найкращих європейських тренерів, і він сповідує той самий футбол, який наразі сповідує і збірна України. Це важливо для наших тренерів, адже на теоретичному занятті він розповів дуже багато цікавого.

Те, що Рангнік спирається на ідеї Валерія Лобановського, — предмет гордості для нашої країни. Це означає, що в нас є хороший фундамент, на якому можна розвивати український футбол. Я впевнений, що ті тренери, які сьогодні були присутні на семінарі, винесли з нього багато корисного.

Наприклад, наша команда, футбольний клуб Рух, намагається грати в подібний футбол. Звичайно, що деякі деталі ми до того не використовували й будемо враховувати їх у подальшому розвитку", — цитує слова Пономарьова сайт УАФ.

Зазначимо, що сам Ральф Рангнік публічно неодноразово заявляв про вплив Валерія Лобановського на його тренерську кар'єру.