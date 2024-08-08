Українська Прем'єр ліга на своєму офіційному сайті оголосила про призначення арбітрів на матчі 2-го туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

УПЛ. 2-й тур

9 серпня

15:30 Лівий Берег — Ворскла. Головний арбітр - Блавацький Роман. Арбітр ВАР - Романов Віталій.

18:00 Верес — Динамо Київ. Головний арбітр - Омельченко Олександр. Арбітр ВАР - Балакін Микола.

10 серпня

15:30 Чорноморець — Зоря. Головний арбітр - Євтухов Дмитро. Арбітр ВАР - Новохатній Володимир.

18:00 Колос — Інгулець. Головний арбітр - Афанасьєв Олександр. Арбітр ВАР - Козиряцький Максим

11 серпня

13:00 Оболонь — Рух. Головний арбітр - Пасхал Ігор. Арбітр ВАР - Коваленко Андрій.

15:30 Карпати — Кривбас. Головний арбітр - Деревінський Олексій. Арбітр ВАР - Копієвський Віктор.

18:00 Шахтар — Полісся. Головний арбітр - Шандор Олександр. Арбітр ВАР - Панчишин Дмитро.

12 серпня

15:30 ЛНЗ — Олександрія. Головний арбітр - Резніков Денис. Арбітр ВАР - Шурман Денис.