Шандор, НК ВЕРЕС
08 серпня 2024, 15:11
Українська Прем'єр ліга на своєму офіційному сайті оголосила про призначення арбітрів на матчі 2-го туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
УПЛ. 2-й тур
9 серпня
15:30 Лівий Берег — Ворскла. Головний арбітр - Блавацький Роман. Арбітр ВАР - Романов Віталій.
18:00 Верес — Динамо Київ. Головний арбітр - Омельченко Олександр. Арбітр ВАР - Балакін Микола.
10 серпня
15:30 Чорноморець — Зоря. Головний арбітр - Євтухов Дмитро. Арбітр ВАР - Новохатній Володимир.
18:00 Колос — Інгулець. Головний арбітр - Афанасьєв Олександр. Арбітр ВАР - Козиряцький Максим
11 серпня
13:00 Оболонь — Рух. Головний арбітр - Пасхал Ігор. Арбітр ВАР - Коваленко Андрій.
15:30 Карпати — Кривбас. Головний арбітр - Деревінський Олексій. Арбітр ВАР - Копієвський Віктор.
18:00 Шахтар — Полісся. Головний арбітр - Шандор Олександр. Арбітр ВАР - Панчишин Дмитро.
12 серпня
15:30 ЛНЗ — Олександрія. Головний арбітр - Резніков Денис. Арбітр ВАР - Шурман Денис.