Україна

Стали відомі терміни відновлення захисника "біло-синіх".

Захисник київського Динамо Максим Дячук пропустить найближчі матчі "біло-синіх" через травму, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 21-річний українець отримав травму плеча у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана (3:0).

Тепер стало відомо, що Дячук пропустить близько шести тижнів для відновлення після операції, яка пройшла у Варшаві.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти Вереса у рамках другого туру УПЛ. Гра відбудеться завтра, 9 серпня, о 18:00 за Києвом.