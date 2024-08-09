Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 серпня 2024 року.

У другому турі УПЛ-2024/25 Лівий Берег зазнав розгромної домашньої поразки від Ворскли.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували глядачів голами. Вже в ході другої половини поєдинку вболівальники побачили три взяття воріт. Відкрив рахунок Челядін, подвоїв перевагу гостей Ковталюк, а оформив розгром господарів поля Мякушко.

Далі на Лівий Берег чекає домашня зустріч із Шахтарем, тоді як Ворскла прийматиме Оболонь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Ворскла в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Ворскла 0:3

Голи: Челядін, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней (Непейпієв, 69) — Банада, Дедух — Галас (Співаков, 62), Синиця, І. Когут (Астахов, 62) — Сухоручко.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Павлюк (Корнієнко, 82), Скляр (Шкрієль, 78), Челядін (Хрипчук, 79) — Нестеренко (Мякушко, 59), Ндукве (Ковталюк, 58), Кане.



Попередження: Якимів, Дедух — Павлюк