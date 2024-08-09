Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 серпня 2024 року.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над рівненським Вересом із рахунком 2:1.

Підопічні Олександра Шовковського забезпечили собі перевагу в рахунку у два м'ячі ще в першому таймі завдяки Шапаренку та Буяльському, тоді як гол Шарая в другій половині зустрічі лише скоротив відставання Вереса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Динамо Київ у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25

Верес — Динамо Київ 1:2

Голи: Шарай, 62 — Шапаренко, 15, Буяльський, 44



Верес: Кожухар — Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Гончаренко, Вовченко — Кльоц (Кучеров, 46), Яго — Шарай, Дахновський (Світюха, 75) — Степанюк, Мрвальєвич (Гайдучик, 46).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов (Біловар, 68), Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шапаренко (Піхальонок, 46) — Волошин, Буяльський (Лонвейк, 90), Кабаєв (Брагару, 46) — Супряга (Пономаренко, 82).



Попередження: Протасевич, Мрвальєвич, Степанюк, Вовченко, Гончаренко — Кабаєв, Попов, Брагару