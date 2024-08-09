Україна

Керманич Динамо висловився про перемогу в матчі УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над рівненським Вересом із рахунком 2:1.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Вітаю, перш за все, усіх із початком нового чемпіонату. І хочу подякувати за це наших захисникам і захисницям за таку можливість проводити матчі та дарувати позитивні емоції всім, хто любить та вболіває за футбол.

Ми повністю контролювали гру в першому таймі, на футбольному полі була одна команда. Забили два м’ячі, могли ще принаймні три забити, але цього, на жаль, не зробили. У другому таймі також, в принципі, гра була під нашим контролем, поки не пропустили необов’язковий гол, який подарував надію нашим суперникам, які побігли вперед. При цьому ми могли забивати ще, але наприкінці матчу ще й вдало зіграв Руслан Нещерет – в принципі, так, як і має грати воротар Динамо (Київ). Тож, вітаю наших уболівальників із перемогою. Але перемога, безумовно, з невеликим присмаком, тому що ми мали проводити цю гру спокійніше та вдаліше в плані реалізації.

Чи здивував нас Верес у другому таймі? Ми самі себе здивували. Верес не здивував нас нічим. До пропущеного нами м’яча, в принципі, ми грали так, як домовлялися. Безумовно, вплинуло те, що ми грали через два дні на третій, у нас був семигодинний переїзд. Але потрібно пристосовуватися до цього, оскільки по-іншому для нас не буде. Тому, в принципі, сьогодні застосовували ротацію й дали відпочити чотирьом гравцям.

Щодо майбутнього матчу з Рейнджерс, знаєте, сьогодні я отримав інформацію стосовно дій футболістів на футбольному полі. Буду її аналізувати, і завтра, а можливо навіть і післязавтра, буду безпосередньо думати та готуватися до майбутньої гри з Рейнджерс. Необхідно все проаналізувати. Зараз робити якісь висновки на емоціях, на мій погляд, неправильно", — цитує слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Верес — Динамо Київ ви можете на Football.ua.