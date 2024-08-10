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В. о. керманича Вереса висловився про поразку від Динамо в рамках УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над рівненським Вересом із рахунком 2:1.

Виконувач обовʼязків головного тренера рівненського клубу Олег Шандрук поділився враженнями від результату цього протистояння з киянами.

"У першому таймі ми вийшли на поле і проявили занадто багато поваги до суперника. Відповідно, не контролювали гру повністю. Що в захисті, що в роботі з мʼячем. В перерві довелося заспокоїти команду. Бо, на жаль, ми не виявили потрібної сміливості. Чому? Потрібен час, щоб поговорити і зрозуміти один одного. Команда — це чутливий організм. Мабуть, було хвилювання. Не в усіх. Але трьох-чотирьох гравців достатньо, щоб команда не могла проявити себе.

В другому таймі ми почали грати по-іншому, бо втрачати вже не було чого. Скинули тягар. І я вдячний команді за другий тайм. Насправді, в нас сильна команда. Питання лише в тому, щоб ми самі в це вірили. В другому таймі ми в це вірили. Думаю, вболівальники це відчули.

Динамо зараз перебуває у чудовій формі. Навіть попри ротацію. Виступ у єврокубках демонструє цей рівень. Тому сьогодні ми повинні були розраховувати не лише на удачу, а й проявляти сміливість з перших секунд. Згодом ця сміливість у нас зʼявилася. Але, будемо відвертими, Динамо мало достатньо моментів.

Чому зліва зіграв Семен Вовченко? Причина — це ушкодження Євгенія Морозка. Наш новачок Луан сьогодні дебютував, мав десять хвилин. Дали йому зіграти, щоб якнайшвидше адаптувався. Бо він мав обмаль часу для адаптації.

Щодо інших замін — Михайло Протасевич отримав забій грудної клітини. Йому стало зле і лікар рекомендував зробити цю заміну. Марко Мрвальєвич програвав багато боротьби. А Дмитро Кльоц — не встигав за темпом гри у фазі оборони. Це такий собі експрес-аналіз по гарячих слідах. Хочу також подякувати Андрію Кожухарю. Завдяки його грі інтрига сьогодні зберігалася до завершення матчу", — цитує слова Олега Шандрука офіційний сайт Вереса.

Дивитися відео голів та огляд матчу Верес — Динамо Київ ви можете на Football.ua.