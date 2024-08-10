Україна

Керманич Ворскли висловився про перемогу над Лівим Берегом у матчі УПЛ.

У другому турі УПЛ-2024/25 Лівий Берег зазнав розгромної домашньої поразки від Ворскли з рахунком 0:3.

Головний тренер полтавського клубу Сергій Долганський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Перший тайм нам взагалі не вдався, бо відчувалася певна нервовість, напевно, ще після минулої гри із Шахтарем, коли ми програли. Футболісти боялися грати з м'ячем, були скуті, взагалі не було того, про що ми домовлялися.

А по перерві, особливо коли ми забили гол, пішла зовсім інша гра, інший малюнок гри та ставлення до гри футболістів. Це було вже схоже на те, що ми хочемо бачити", — цитує слова Долганського офіційний сайт Ворскли.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лівий Берег — Ворскла ви можете на Football.ua.