Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.
Крістофер Нваезе, фото ФК Зоря Луганськ
10 серпня 2024, 14:33
Одеський Чорноморець та луганська Зоря зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги.
Олександр Бабич, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Кисіля до лівого флангу оборони.
Юрій Коваль, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (1:2), використав із перших хвилин Нваезе в центрі оборони, тоді як Мічин долучиться до півзахисту.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Кисіль — Васильєв, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков.
Запасні: Вічний, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцький, Арсич.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Бугай, Хахльов, Дришлюк, Жуніньйо, Кораблін, Вакула, Беніто, Гусєв, Горбач.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух — Кирюханцев, Башич, Яцик, Мічин — Герреро, Антюх.
Гра Чорноморець — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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