Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.

Одеський Чорноморець та луганська Зоря зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Бабич, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Кисіля до лівого флангу оборони.

Юрій Коваль, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (1:2), використав із перших хвилин Нваезе в центрі оборони, тоді як Мічин долучиться до півзахисту.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Кисіль — Васильєв, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков.

Запасні: Вічний, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцький, Арсич.



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух — Кирюханцев, Башич, Яцик, Мічин — Герреро, Антюх.