Ковалівський колектив на старті чемпіонату без перемог.
Поздєєв, getty images
11 серпня 2024, 09:24
Головний тренер ковалівського Колоса Олександр Поздєєв прокоментував нічийний результат в матчі з Інгульцем (0:0) у рамках 2-го туру Української Прем'єр ліги. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Ми на шляху вдосконалення. У нас не тільки проблема в боротьбі, нам багато, що потрібно поліпшити. Шлях, тернистий, він непростий. Хочеться скоріше все покращувати, але...
Я б не сказав, що нічия з Інгульцем — це втрата очок. У суперника теж були дуже хороші моменти. Інгулець — сильна команда, мені дуже сподобалася ще з матчу із Зорею. В нас не тільки боротьба є нашою проблемою сьогодні. Ми намагаємося покращувати багато компонентів, але це трошки складніше зробити, ніж здається.
Якщо глобально, то у нас лише один гольовий момент був, але він був вбивчий. Мені складно відповісти, як це взагалі можливо — не забивати в таких ситуаціях. Але, як ми бачимо, це реальність. Хочеться більше створювати, але, знову ж таки, для того щоб створювати — це не просто одна передача, потрібно скласти пазл. Поки він нам важко дається.
Ми два рази перебудовувалися по ходу зустрічі. Перший раз, коли почали просідати в перехідних фазах, наш рух почав закінчуватися, на жаль, у деяких ключових футболістів. Тому в нас був варіант або перебудуватися, зіграти трохи акуратніше, або вже назрівав нам гол. Потім у 2-му таймі ще одного разу перебудувалися в два інсайда, щоб були спроби, зіграти трошки гостріше в атаці. Частково виправдало, частково — ні", — заявив Поздєєв.
Наразі Колос посідає сьому позицію в УПЛ, набравши два пункти після двох зіграних турів.