Україна

Ковалівський колектив на старті чемпіонату без перемог.

Головний тренер ковалівського Колоса Олександр Поздєєв прокоментував нічийний результат в матчі з Інгульцем (0:0) у рамках 2-го туру Української Прем'єр ліги. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Ми на шляху вдосконалення. У нас не тільки проблема в боротьбі, нам багато, що потрібно поліпшити. Шлях, тернистий, він непростий. Хочеться скоріше все покращувати, але...

Я б не сказав, що нічия з Інгульцем — це втрата очок. У суперника теж були дуже хороші моменти. Інгулець — сильна команда, мені дуже сподобалася ще з матчу із Зорею. В нас не тільки боротьба є нашою проблемою сьогодні. Ми намагаємося покращувати багато компонентів, але це трошки складніше зробити, ніж здається.