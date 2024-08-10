Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 серпня 2024 року.
Колос - Інгулець, фото УПЛ
10 серпня 2024, 22:30
У 2 турі УПЛ-2024/25 Колос на однойменному стадіоні приймав Інгулець. Колективи не зуміли виявити сильнішого, поділивши очки.
Команди також не порадували глядачів бодай одним результативним ударом. Серія без домашніх перемог клубу з Ковалівки продовжилася до восьми поєдинків.
Далі на Колос чекає виїзна зустріч із Чорноморцем, тоді як Інгулець гостюватиме в Полісся.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Інгулець в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Колос — Інгулець 0:0
Колос: Пахолюк — Лучкевич (Поправка, 90+4), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Харатін (Демченко, 70) — Велетень (Криворучко, 81), Гагнідзе, Алефіренко (Топалов, 62) — Салабай (Безбородько, 62).
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Петько (Лісняк, 67), Малиш, Мельничук — Білоцерковець, Волохатий (Чабан, 89), П’ятов, Богунов (Мисик, 67, Пушкарьов, 78) — Козак (Резепов, 89).
Попередження: Бурда.