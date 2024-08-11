Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та житомирське Полісся.

Донецький Шахтар та житомирське Полісся зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.

Маріно Пушич, після розгрому полтавської Ворскли (5:0), залучив до стартового складу Педріньйо да Сілву на правий фланг атаки.

Імад Ашур, на тлі поразки від словенської Олімпії Любляна (1:2), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт, Смолякова та Віалле до лінії оборони, тоді як Бабенко гратиме в центральному трикутнику, а Пайшао очолить атаку.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон, Бондаренко — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Траоре.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Егіналду, Швед, Глущенко, Зубков, Назарина, Невертон, Сікан.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Кушніренко, Таллес Коста, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Крушинський, Лєднєв, Мустафаєв, Макуана, Майсурадзе, Авраменко, Матич, Шастал.



Гра Шахтар — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.