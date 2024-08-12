Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Олександрiєю, яке пройде на стадіоні "Черкаси-Арена".

ЛНЗ — Олександрiя

Понедiлок, 12 липня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

Анонс можна почати з побажання: знайдіть собі тих, хто вірить у вас так само, як керівництво Олександрії вірить у Руслана Ротаня.

Півтора роки роботи тренера не призвели абсолютно до жодного результату. Не призвели, хоча Руслан Петрович приходив до команди, коли вона претендувала навіть на бронзові медалі – і “блискуче” вивів команду з єврокубкової зони. Далі був цілий рік дуже посередньої гри, коли лише в останніх турах вдалося уникнути попадання у перехідні матчі – і повна безвихідь на горизонті.

Але у воєнний час недоречно плакати – завжди знайдеться той, кому ще гірше. Філіппов, наприклад, у житті не опинився б в Олександрії, якби не розформування Дніпра-1. А так, у провінційного клубу посилено всі лінії: в атаку прийшов Філіппов, у середню лінію – Мишньов, в оборону – Шабанов. Дуже непогано для нинішніх складних часiв!

Щоправда, хоч багатьом і гіршим, деяким набагато краще. 2024-го року ЛНЗ купив за гроші вже сімох футболістів. Гроші дуже невеликі, у сумі всі ці іноземці ледь “переважили” один мільйон євро – але сама можливість купувати, не продаючи, доступна зараз мало кому. Та й Путря, хоч і прийшов вільним агентом, сильне посилення. Фактично, за рік ЛНЗ зібрав нову команду, яка має боротися за четверте місце.

Олександрія стартує у чемпіонаті останньою, але навіть без цього вона була б найтаємничішою командою ліги. Про решту можна сказати: ось ці боротимуться за титул, ці – за єврокубкову зону, ці – за виживання... Про Олександрію поки що не можна сказати нічого – навіть, що вона ні за що боротися не буде. Багато залежить від тренера, а Ротань пропустив практично всю передсезонну підготовку через Олімпіаду. Загалом, сьогодні олександрійці скинуть маски.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія може пропустити 450-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч), в тому числі 250-й гостьовий.

Олександрія може на полях суперників 60-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Переможна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 4 матчі.

Безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 8 ігор: 6 перемог та 2 поразки.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 нічиї.

Олександрія при Ротаню може пропустити 50-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

10-й гол в УПЛ можуть забити Денис Костишин, Євгеній Смирний (обидва — Олександрія).

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