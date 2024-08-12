Команда Пушича додатково тренується на тлі матчу УПЛ.
фото ФК Шахтар Донецьк
12 серпня 2024, 12:46
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та ФСК Маріуполь.
Команда Маріно Пушича напередодні програла житомирському Поліссю в рамках другого туру української Прем’єр-ліги (0:1).
Шахтар — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу
Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Склад Шахтаря: Фесюн, Вінісіус, Грам, Франьїч, Азаров, Назарина, Глущенко, Педріньйо, Егіналду, Невертон, Сікан.
Запасні: Твардовський, Лацабідзе, Фарина, Цуканов, Сігеєв, Траоре.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар — ФСК Маріуполь:
ФСК Маріуполь стартував із перемоги над Металістом 1925 у Першій лізі (1:0), однак вилетів із Кубка України після матчу проти Гірника-Спорт (1:3).