Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 серпня 2024 року.
Шахтар - Полісся, фото УПЛ
11 серпня 2024, 21:33
У другому турі УПЛ-2024/25 Шахтар зазнав поразки від Полісся — 0:1.
Єдиним голом в зустрічі відзначився Сергій Чоботенко.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Полісся у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Шахтар — Полісся 0:1
Гол: Чоботенко, 35
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Егіналду, 62) — Марлон (Степаненко, 23), Бондаренко — Педріньйо да Сілва (Швед, 46), Судаков, Кевін (Невертон, 81) — Траоре (Сікан, 46).
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Кушніренко (Крушинський, 18), Таллес Коста (Шастал, 66), Бабенко — Гуцуляк (Макуана, 73), Пайшао (Брістрич, 46), Назаренко (Лєднєв, 65).
Попередження: Кевін (не на полі) — Гуцуляк, Михайліченко, Волинець (не на полі)