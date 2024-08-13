Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 серпня 2024 року.
ЛНЗ — Олександрія, facebook.com/fcolexandriya
13 серпня 2024, 07:25
У рамках другого туру української Прем'єр-ліги Олександрія здобула впевнену перемогу над ЛНЗ.
Команда Руслана Ротаня відправила у ворота черкаського клубу два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Ковалець та Безерра.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Олександрія у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25
ЛНЗ — Олександрія 0:2
Голи: Ковалець, 58, Безерра, 73
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч (Наумець, 81) — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник (Муравський, 81), Ассінор, Ейнел (Молло, 64).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 65), Копина (Смирний, 65), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 76), Калюжний, Шостак — Беззера (Авагімян, 85), Філіппов (Погорілий, 77), Шулянський.
Попередження: Пасіч — Безерра, Смирний, Калюжний.