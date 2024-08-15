Україна

У японського клубу буде опція викупу бразильського вінгера.

Вінгер львівського Руху Таллес продовжить свою кар'єру у складі японського клубу Касіма Антлерс. Про це повідомляє прес-служба львів'ян.

Деталі орендної угоди з 26-річним бразильцем не розголошуються, але зазначається, що японці матимуть опцію викупу футболіста.

Нагадаємо, Таллес став гравцем Руху влітку 2021 року. За цей час він провів 62 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 асистів.

Також додамо, що Касіма Антлерс – найтитулованіший клуб Японії. На даний момент після 26 турів команда йде другою, відстаючи від Мачіди на три очки.