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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 серпня 2024 року.

У другому турі УПЛ-2024/25 Оболонь зазнала розгромної домашньої поразки від Руху.

Гості відкрили рахунок у першому таймі матчу завдяки реалізованому Притулою пенальті. У другій половині поєдинку м'яч ще тричі опинився в сітці воріт господарів поля. Голами за Рух відзначилися ексгравець Оболоні Краснопір, Квасниця та Клайвер.

Далі на Оболонь чекає виїзна зустріч із Ворсклою, тоді як Рух гостюватиме в ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Рух у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Рух 0:4

Голи: Притула, 18 (пен.), Краснопір, 67, Квасниця, 88, Клайвер, 90



Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Суханов, Приймак (Лук’янчук, 61), Груша (Блізніченко, 61) — Тарануха.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Руніч (Квасниця, 57), Краснопір (Клайвер, 78), Лях (Карабін, 70).



Попередження: Сич