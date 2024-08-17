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Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня третього туру чемпіонату України, якi відбудуться 17 серпня.

Матчу Карпат та Динамо ми підготували спеціальний анонс.

СУБОТА, 17 СЕРПНЯ, 13:00. "ДИНАМО". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Напевно, якби всіх українських уболівальників перед початком сезону опитали на тему “Хто лідируватиме в УПЛ після двох турів?”, варіант “Зоря” не був би навіть у топ-10 найпоширеніших. Клуб, який повністю провалив попередній сезон, не знайшов жодного сучасного тренера і зрештою довірився “клубній” людині – Юрію Ковалю, який багато років курсував між посадами спортивного директора та помічника тренера. Не найбільш обнадійливе рішення, м’яко кажучи.

Проте воно призвело до шести очок на старті. Коли луганський клуб перестав метатися, виявилося, що умовний базис Зорі вищий, ніж у багатьох команд. Батагов уже у Трабзонспорі, турки за нього заплатили 1,83 мільйона євро – є на що жити у сезон без єврокубків. Зарплатний фонд невеликий, бо аж шість гравців Зорі – це футболісти, яких орендували у Динамо, здебільшого молоді. Наступний гравець, який може піти дорого – Герреро; та й загалом, команда під керівництвом Коваля дуже непогана.

При цьому, безперечно, і з дифірамбами поспішати не варто. Інгулець і Чорноморець – це, при всій повазі до них, чи не найслабший рівень опору, який зараз можна зустріти у вищій лізі. І навіть з Інгульцем Зоря билася на рівних: дозволила супернику провести багато атак, забила переможний лише на останніх хвилинах.

Олександрія – рівень опору десь лише на рівні “medium”. Вона впевнено обіграла ЛНЗ, але черкаський клуб зараз теж трохи кіт у мішку. Ротань, очевидно, не займався командою більшу частину липня, оскільки був на Олімпіаді. Коваль займається Зорею 15 років, з моменту відходу в 2009-му році... саме з Олександрії. Подивимося, що покаже Зоря зі складнішим суперником. З одного боку, він має більше козирів, з іншого – Герреро, очевидно, отримає більше свободи, коли гратиме не проти відвертого “автобуса”.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може на своєму полі 80-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Олександрія може пропустити 450-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч), в тому числі 250-й гостьовий.

Олександрія може на полях суперників 60-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 6 ігор: 3 перемоги та 3 нічиї.

Підопічні Юрія Коваля з різних клубів можуть здобути 20-ту перемогу або зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

Олександрія при Руслану Ротаню може пропустити 50-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

200-й матч в УПЛ може провести Кирило Ковалець, 50-й — Іван Калюжний (обидва — Олександрія).

10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний (Олександрія).

Дмитро Мишньов (Олександрія) в минулому сезоні виступав саме за Зорю.

Орієнтовні склади

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух — Кирюханцев, Башич, Яцик, Мічин — Герреро, Антюх

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський

прогноз 1:1

Полiccя — Iнгулець



Субота, 17 серпня, 15:30. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

А Інгулець, тим часом, приїде до Житомира. Команди підвищилися у класі з різницею лише на рік – але яка ж величезна між ними різниця! Сходяться хіба що в тому, що їхні президенти люблять публічність – але якщо Поворознюк концентрує всю увагу на собі, то Буткевич із задоволенням запрошує до Полісся нових та нових зірок.

Спочатку Бойко із Шабановим, потім Кравець із Михайлiченком, а зараз Сарапій із Гуцуляком. Полісся вже мало п'ятого місця – зараз це, майже однозначно, третя команда України за якістю та глибиною складу. Великі побоювання були за тренером, але Ашур зачарував найнадійнішим для українського футболу способом: обіграв гранда. Перемога над Шахтарем була гарною: нехай без феєрії атак, але з мінімумом моментів у чемпіона.

Кобін формально навіть досвідченіший за Ашура, але весь його досвід негативний. Минай без нього заграв набагато краще, й Інгулець був, мабуть, єдиною можливістю для нього отримати роботу в УПЛ... З урахуванням того, що Інгулець ще й поступається як склад приблизно на два рівні (запас Полісся все одно сильніший), єдина надія гостей – “автобус”, гра на відбій.

Подивимося, наскільки успішною буде команда Кобіна.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшний серіал Полісся в УПЛ триває 6 ігор: 4 перемоги та 2 нічиї.

Безвиграшна гостьова серія Інгульця продовжується в УПЛ триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

Підопічні Василя Кобіна з різних клубів можуть 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях ще не перемагав — у 15-ти матчах: 6 нічиїх та 9 поразок.

1-й в УПЛ домашній матч Полісся при Імаду Ашуру.

35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк (Полісся).

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Крушинський, Таллес Коста, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Петько, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, Волохатий, П’ятов, Богунов — Козак