Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та київська Оболонь.

Полтавська Ворскла та київська Оболонь зіграють у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Сергій Долганський, після перемоги над київським Лівим берегом (3:0), використав із перших хвилин Хрипчука в центрі поля, тоді як Ковталюк очолить напад.

Валерій Іващенко, на тлі розгрому від львівського Руху (0:4), залучив до стартового складу Федорівського до рамки воріт, тоді як Курко гратиме в трійці в центрі оборони, а Вітенчук долучиться до центру поля.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Хрипчук, Скляр, Челядін — Кане, Ковталюк, Нестеренко.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Бацула, Павлюк, Мякушко, Островський, Шкрієль, Прус, Ієде, Корнієнко.



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Курко, Дубко, Осман — Приймак, Мороз, Вітенчук — Суханов, Тарануха.

Запасні: Рибка, Марченко, Блізніченко, Груша, Лук’янчук, Т. Лях, Черненко, Чернов.



Гра Ворскла — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.