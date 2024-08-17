Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Олександрія.

Луганська Зоря та Олександрія відкриють програму третього туру української Прем'єр-ліги грою на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Юрій Коваль, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин аналогічний перелік футболістів.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (2:0), залучив до стартового складу також тих самих виконавців.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Нваезе, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Яцик, Мічин, Башич — Герреро, Антюх.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Дришлюк, Слесар, Беніто, Жуніньйо, Кораблін, Вакула, Горбач.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.