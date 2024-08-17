Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Олександрія.
Руслан Ротань, фото ФК Олександрія
17 серпня 2024, 11:51
Луганська Зоря та Олександрія відкриють програму третього туру української Прем'єр-ліги грою на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Юрій Коваль, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин аналогічний перелік футболістів.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (2:0), залучив до стартового складу також тих самих виконавців.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Нваезе, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Яцик, Мічин, Башич — Герреро, Антюх.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Дришлюк, Слесар, Беніто, Жуніньйо, Кораблін, Вакула, Горбач.
Запасні: Шевченко, Костишин, Мишньов, Базаєв, Логінов, Ващенко, Скорко, Кампуш, Смирний, Погорілий, Макаренко.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.
Гра Зоря — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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