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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та петровський Інгулець.

Житомирське Полісся та петровський Інгулець зіграють у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі житомирського Центрального.

Імад Ашур, після перемоги над донецьким Шахтарем (1:0), залучив до стартового складу Кудрика в рамці воріт, тоді як Майсурадже гратиме на правому фланзі оборони, тоді як Лєднєв та Мустафаєв розташуються в центральному трикутнику, а Брістрич зіграє на вістрі атаки.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Вілівальда в центрі оборони, тоді як Лісняк зіграє над ним у півзахисті.

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Лєднєв, Бабенко, Мустафаєв — Гуцуляк, Брістрич, Назаренко.

Запасні: Поспєлов, Уліганець, Луїфер, Пайшао, Шастал, Таллес Коста, Крушинський, Борел, Макуана, Матич, Михайліченко.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець, Лісняк, П’ятов, Богунов — Волохатий, Козак.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Малиш, Сад, Кисленко, Лосенко, Могильний, Петько, Пушкарьов, Резепов, Чабан.



Гра Полісся — Інгулець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.