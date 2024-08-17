Україна

Олександрія втримала перемогу над Зорею

Другий тайм команда Юрія Коваля провела більш потужно, аніж перший, але все одно зупинила серію перемог.

Зоря — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Олександрія 1:2

Голи: Джордан, 51 — Беззера, 24, Ковалець, 32



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Нваезе (Вакула, 63), Джордан, Вантух (Жуніньйо, 46) — Кирюханцев (Кораблін, 63), Яцик, Мічин (Дришлюк, 46), Башич — Герреро (Горбач, 78), Антюх.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 71), Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Смирний, 46), Калюжний, Шостак (Мишньов, 66) — Беззера, Філіппов, Шулянський (Костишин, 71).



Попередження: Нваезе, Дришлюк, Яцик