Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 серпня 2024 року.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся втратило очки з Інгульцем, зігравши внічию з рахунком 1:1.

На 41-ій хвилині Інгулець вийшов уперед завдяки голу Вілівальда, проте ще до перерви Поліссю вдалося повернути паритет на табло після забитого м'яча у виконанні Назаренка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Інгулець у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Інгулець 1:1

Голи: Назаренко, 45+2 — Вілівальд, 41



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Михайліченко, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Лєднєв (Крушинський, 46), Бабенко, Мустафаєв (Луїфер, 79) — Гуцуляк, Брістрич (Пайшао, 61), Назаренко (Макуана, 72).



Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 82), Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець (Резепов, 88), Лісняк (Петько, 74), П’ятов, Богунов (Пушкарьов, 63) — Волохатий (Сад, 82), Козак.



Попередження: Віалле — Лісняк