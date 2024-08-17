Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 серпня 2024 року.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над львівськими Карпатами.

Незважаючи на те, що "леви" повели в рахунку на самому початку зустрічі, команда Олександра Шовковського змогла без проблем перевернути хід протистояння на свою користь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати Львів — Динамо Київ у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Динамо Київ 1:3

Голи: Очеретько, 1 — Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)



Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Підлепенець (Стеніо, 63), Ігор (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Андрієвський (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаєв.



Попередження: Очеретько