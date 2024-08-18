Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Карпатами.
Микола Михайленко, фото ФК Динамо Київ
18 серпня 2024, 08:35
У гостьовому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо здолало львівські Карпати.
Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко, який уперше зіграв за основну команду, оцінив результат зустрічі.
"Гра була важчою, аніж очікувалося, тому що ми пропустили швидкий гол, і це трохи морально підкосило хлопців на початку матчу. Але в цілому ми потім дуже добре грали й, вважаю, результат більш ніж справедливий.
Нам нічого не довелось змінювати у власній грі, адже ми завжди граємо у свій футбол і лише на перемогу, тому просто робили те, що мали робити, і здобули 3 очки.
Нічого особливого тренер мені не казав. Потрібно було дотримуватись структури та мати комунікацію з усіма, адже останні хвилини були дуже важливими. Треба було зіграти без помилок, чітко та надійно.
Я завжди роблю все від себе залежне на тренуваннях та у матчах, скільки б часу мені не давали. Кількість ігрових хвилин буде залежати й від мене, і від інших факторів. Побачимо, як буде.
Звісно, що грати кілька матчів поспіль — це дуже важко, адже всі хлопці перебувають далеко від своїх сімей. Постійно з автобуса до літаку, і навпаки... ці дороги дуже важкі, вони впливають на нас фізично, але кожен із нас професіонал, кожен відновлюється належним чином і відповідально до цього ставиться. Інакше ніяк. Лише так ми можемо досягати результату.
Зальцбург ми ще не розбирали, але всі знають, що це дуже хороша, сильна команда, яка регулярно грає у групових етапах Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Тому, думаю, буде два цікавих поєдинки. Сподіваюсь, ми добре підготуємось, і у нас усе вийде", — заявив український виконавець.
Наступний матч київське Динамо зіграє вдома проти австрійського Зальцбурга в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.