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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Карпатами.

У гостьовому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо здолало львівські Карпати.

Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко, який уперше зіграв за основну команду, оцінив результат зустрічі.

"Гра була важчою, аніж очікувалося, тому що ми пропустили швидкий гол, і це трохи морально підкосило хлопців на початку матчу. Але в цілому ми потім дуже добре грали й, вважаю, результат більш ніж справедливий.

Нам нічого не довелось змінювати у власній грі, адже ми завжди граємо у свій футбол і лише на перемогу, тому просто робили те, що мали робити, і здобули 3 очки.

Нічого особливого тренер мені не казав. Потрібно було дотримуватись структури та мати комунікацію з усіма, адже останні хвилини були дуже важливими. Треба було зіграти без помилок, чітко та надійно.

Я завжди роблю все від себе залежне на тренуваннях та у матчах, скільки б часу мені не давали. Кількість ігрових хвилин буде залежати й від мене, і від інших факторів. Побачимо, як буде.

Звісно, що грати кілька матчів поспіль — це дуже важко, адже всі хлопці перебувають далеко від своїх сімей. Постійно з автобуса до літаку, і навпаки... ці дороги дуже важкі, вони впливають на нас фізично, але кожен із нас професіонал, кожен відновлюється належним чином і відповідально до цього ставиться. Інакше ніяк. Лише так ми можемо досягати результату.

Зальцбург ми ще не розбирали, але всі знають, що це дуже хороша, сильна команда, яка регулярно грає у групових етапах Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Тому, думаю, буде два цікавих поєдинки. Сподіваюсь, ми добре підготуємось, і у нас усе вийде", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо зіграє вдома проти австрійського Зальцбурга в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.