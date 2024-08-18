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Керманич Карпат прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні в домашньому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги львівські Карпати поступилось київському Динамо.

Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих " Владислав Лупашко оцінив результат зустрічі.

"Враження від матчу з одного боку позитивні, а з іншого — це розчарування. Я вважаю, що ми не заслужили на такий рахунок. Ми створювали тиск, мали можливість зрівняти рахунок, навіть забили гол, який не зарахували через офсайд.

Арбітр міг призначити пенальті у ворота Динамо... У наші ворота пенальті призначили — є сумніви щодо цього, адже там був мінімальний дотик. У моменті з Очеретьком теж був дотик, але пенальті не призначили.

Є засмучення, але якщо порівнювати з першою грою, то ми зробили крок уперед у сміливості, у веденні гри, у намаганні домінувати на футбольному полі.

Хочеться більше пресингу з перших хвилин, щоб ми бігли і створювали тиск, незважаючи на те, проти кого ми граємо.

100% це схоже на те, що я очікують від команди. Це та команда, яку ми хочемо бачити, але не тільки стартові 25 хвилин, а весь матч. Це те, що нам потрібно.

Ми не вимагали у футболістів, щоб вони низько сиділи в обороні. Ми хотіли, щоб гравці високо зустрічали суперника. Однак гравці трішки підсіли фізично. Багато розмов про те, що поле на це впливає, але це психологія. Нам її потрібно змінювати, ми повинні бути ще сміливішими.

Ми розуміємо, проти кого ми граємо — більшість тренерів обрали б оборонну схему. Проте ми хотіли грати вище. Динамо змусило нас сісти в захист. У перерві відпочили, поговорили та повернулись в гру. Другий тайм був якіснішим.

Підтримка вболівальників — це неймовірно. Знову ж таки кажу, що футбол в Україні живий і це треба доносити людям, показувати УАФ, щоб збільшували квоти. Більшість матчів проходять з 50 чи 100 людьми на стадіоні і це не хочеться дивитись.

Футболісти відчували сьогодні підтримку. Коли вболівальники женуть команду вперед — це справжній футбол. Я гравцям наголошую, що вони щасливі люди, адже можуть проводити матчі в умовах, коли за них вболівають.

Щодо швидкісних якостей, то хотілося би мати більшу швидкість, але це вже особливості кожної людини. Щодо переходу до атак, то в другому таймі було краще, адже у першій половині зустрічі ми втрачали м’ячі. У нас було намагання, але й були прості втрати.

Я ще ніколи не казав футболістам, щоб вони забивали швидкі м’ячі. План був таким, що ми починаємо агресивно і хочемо так грати до фінального свистка. Ми забили через те, що пресингували. Нам удалось закрити Динамо в їхньому штрафному майданчику.

У перерві ми казали, що треба це робити і надалі. Адже як ми бачили, що гравці збірної України також можуть втрачати м’ячі. Це треба зрозуміти", — заявив український фахівець.

Наступний матч львівські Карпати зіграють у гостях у черкаського ЛНЗ.