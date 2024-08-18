Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 18 серпня 2024 року.
Лівий Берег — Шахтар, фото: УПЛ
18 серпня 2024, 23:05
Сікан приніс Шахтарю перемогу над Лівим Берегом.
Команда Маріно Пушича була близькою до чергової втрати очок у новому сезоні.
У наступному турі київський Лівий берег зіграє вдома проти одеського Чорноморця, тоді як донецький Шахтар гратиме на виїзді проти Олександрії.
Огляд матчу:
Лівий Берег — Шахтар 0:1
Гол: Сікан, 63
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко (Сіднней, 90) — Дедух (Косовський, 90), Банада — Синиця, Співаков (Литовченко, 72), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові (Педріньйо Азеведо, 78) — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педріньйо да Сілва (Невертон, 90+3), Судаков, Кевін (Егіналду, 46) — Сікан (Траоре, 88).
Попередження: Дедух, Соколов, Синия — Егіналду.