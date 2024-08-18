Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 18 серпня 2024 року.

Сікан приніс Шахтарю перемогу над Лівим Берегом.

Команда Маріно Пушича була близькою до чергової втрати очок у новому сезоні.

У наступному турі київський Лівий берег зіграє вдома проти одеського Чорноморця, тоді як донецький Шахтар гратиме на виїзді проти Олександрії.

Огляд матчу:

Лівий Берег — Шахтар 0:1

Гол: Сікан, 63



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко (Сіднней, 90) — Дедух (Косовський, 90), Банада — Синиця, Співаков (Литовченко, 72), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові (Педріньйо Азеведо, 78) — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педріньйо да Сілва (Невертон, 90+3), Судаков, Кевін (Егіналду, 46) — Сікан (Траоре, 88).



Попередження: Дедух, Соколов, Синия — Егіналду.