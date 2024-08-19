Україна

Футболіст поділився думками після матчу УПЛ.

Захисник Шахтаря Бартол Франьїч прокоментував свій дебют і перемогу над Лівим Берегом (1:0) в рамках 3-го туру УПЛ.

"Гра справді була складною, і в певних моментах було важко, але найважливіше, що ми продемонстрували менталітет чемпіонів, переможців і справжній бойовий характер, щоб здобувати перемоги надалі. Перша гра – особлива для мене, враховуючи, як складно вона проходила, але вважаю, що ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра – переконаний, далі буде тільки краще.

Перші дві гри перед матчем з Лівим Берегом були складними, проте я впевнений, що ми удосконалюємося протягом сезону. Найважливіше, що ми не зупиняємося і досягаємо результатів як на полі, так і поза його межами", — сказав Франьїч.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ