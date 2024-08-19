Україна

Форвард дозволив собі зайві емоції.

Нападник Шахтаря Данило Сікан перепросив у гравців Лівого Берега за свою поведінку після забитого голу (1:0) в матчі УПЛ.

"Передусім я хотів би перепросити перед гравцями Лівого Берега за своє ставлення до них після того, як забив гол і почав святкувати. Ми всі професіонали і маємо розуміти свою роботу, тому перепрошую в Лівого Берега за це. У них дуже сильна команда, яка створила чимало проблем для нас у першому та другому таймах.

Після того як забив гол, я почав кричати на опонента, який мене тримав. Це були емоції, які не слід демонструвати на публіці. Я не мав наміру так діяти", — сказав Сікан.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ