Україна

Функціонер висловився після матчу з Кривбасом.

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда поділився враженнями від роботи суддівської бригади на чолі із арбітром ФІФА Миколою Балакіним на матчі Верес — Кривбас. А також — розповів про функціональний стан новачків народного клубу.

"Звичайно, ми могли розраховувати на очки у матчі з Кривбасом. Ми ставимо за мету — здобувати очки в кожному матчі. Якщо ти виходиш на поле з іншими думками — це взагалі не має змісту. Кривбас забив нам два чистих м’ячі. Рахунок — 0:2 на табло. Чому не зуміли забити ми? Будемо далі працювати над собою і рухатися вперед, щоб здобувати очки у наступних матчах.

Яка дискваліфікація загрожує Максиму Сміяну? Рішення наразі немає. Але, наскільки я розумію, він повинен пропустити одну гру. Це автоматична дискваліфікація за дві жовті картки.

Треба говорити про суддівські помилки у широкому контексті. Такі помилки трапляються в кожному турі. Ми ж хочемо щось змінювати, підіймаємо ставки оплати для арбітрів, збільшуємо внески від клубів на оплату арбітражу. Але коли я бачу такі моменти — в мене виникають запитання.

Щодо епізоду з Максимом Луньовим і Яго Сікейрою — як на мене, це однозначний фол і картка. Яка саме — неважливо, бо для гравця Кривбасу це було б друге попередження. Йшла 42-га хвилина і ми програвали — 0:1. І склади вирівнялися б ще до перерви. Якщо головний арбітр цього не бачив, то четвертий був за три метри від епізоду і все бачив. Чому не підказав? Питання.

Нам нещодавно розповідали про нові стандарти арбітражу, нові трактування ігрових епізодів. І було чітко сказано, що такий поштовх, який здійснив Максим Луньов проти Яго Сікейри — карається прямою червоною карткою. Наприклад, у нещодавньому матчі нашої команди U19 проти Динамо нашого голкіпера за аналогічний легкий поштовх суперника однією рукою одразу вилучили з поля. І наш футболіст отримав триматчеву дискваліфікацію. А у грі з Кривбасом Максим Луньов очевидно навмисно штовхнув Яго в груди двома руками. Тому, хочемо почути оцінку рішень арбітра щодо цього та інших подібних епізодів матчу з Кривбасом від представників суддівського корпусу. Якщо епізод тягнув на пряме вилучення — питання ще й до бригади VAR. До Олександра Шандора. Чому він не підказав головному арбітру?

Схожий епізод був і у минулій нашій грі. Коли Владислав Кабаєв, маючи вже одну жовту картку, сфолив. І це точно тягнуло на друге попередження. Але арбітр цей епізод чомусь проігнорував. Хоча я знаю, що невдовзі епізод розглядали на засіданні Комітету арбітрів УАФ і визнали помилку арбітра Олександра Омельченка. Там повинна була бути картка.

Були ще епізоди і у цьому матчі, де можна було показувати картки суперникам. Це зрив атаки Дмитром Хомченовським на 67-й хвилині, фол проти того ж Яго Сікейри. Арбітр був поряд і все бачив. Чому не дав картку? Запитання.

Наголошую, ми не шукаємо причину поразки. Наш програш — справедливий і по грі. Кривбас свої два моменти створив і реалізував. Ми не створили нічого. Тому, ми приймаємо цю поразку. Але, як на мене, представники всіх клубів повинні говорити про це. Бо кожен клуб зараз сплачує внески для покращення рівня арбітражу. Такі моменти повинні обговорюватися і про це потрібно говорити.

Ми оцінюємо кожну гру поетапно. Розуміємо, проти кого ми грали на старті чемпіонату. І кожну гру аналізуємо. Вони усі були різними. Ставити оцінки — поки не на часі. Що стосується функціонального стану новачків — Гіо Куція все ближче до оптимальних кондицій. Він пропустив значну частину підготовки до сезону, але швидко набирає форму. І дуже професіонально ставиться до роботи: і на тренуваннях, і в житті.

Щодо Луана — він усю передсезонну роботу пропустив. Перемовини щодо трансферу тривали два місяці. Весь цей час він працював за індивідуальною програмою. Тому, йому набагато важче зараз. Йому до місяця часу потрібно для повернення в оптимальні кондиції. У кожній грі він отримує свій час, а вже після паузи на матчі національних збірних ми зможемо побачити його в оптимальних кондиціях і якось оцінювати його роботу на полі.

Інші наші літні новачки: Руслан Степанюк, Роман Гончаренко, Андрій Кожухар, Даниїл Чечер — у приблизно однаковому функціональному стані. Вони повністю пройшли збори з командою і працюють на рівні з усією командою", — сказав Габовда.