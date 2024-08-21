Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться Миколаїв та Буковина.

Поєдинок відбудеться у селі Миколаїв, що на Львівщині, на Міському стадіоні. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Миколаїв — Буковина:

Миколаїв до цього здолав Агробізнес (1:0) та Металіст (3:1), тоді як Буковина вибила Ниву Тернопіль та Прикарпаття (1:0).

Буковинці стартували в Першій лізі з нічиєї проти Прикарпаття (1:1) та поразки від Агробізнесу (0:1).