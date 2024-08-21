Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку України, у якому зіграють львівські Карпати та одеський Чорноморець.

Львівські Карпати та одеський Чорноморець зіграють на стадіоні Україна в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

Валерій Лупашко, після поразки від київського Динамо (1:3), залучив до стартового складу Саківа та Клименка на флангах оборони, тоді як Кузик гратиме в центрі поля, а Стеніо, Устименко та Шах утворять нову трійку атаки.

Олександр Бабич, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (0:1), використав із перших хвилин Вічного в рамці воріт, тоді як Лотоцький, Савченко та Кайо долучаться до оборони, Калин, Васильєв та Хромей гратимуть у трикутнику в центрі поля, а Нето, Попов та Пшеничнюк розташуються попереду.

Карпати: Кемкін — Саків, Адамюк, Бабогло, Клименко — Кузик, Альварес, Очеретько — Стеніо, Устименко, Шах.

Запасні: Кінарейкін, Педросо, Векляк, Мірошніченко, Чачуа, Рябов, Полегенько, Тлумак, Костенко, Підлепенець, Мельниченко, Ігор.



Чорноморець: Вічний — Кисіль, Лотоцький, Савченко, Кайо — Калин, Васильєв, Хромей — Нето, Попов, Пшеничнюк.

Запасні: Пірожок, Удод, Яновіч, Ходак, Григорчук, Каптенко, Алієв.



Гра Карпати — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.