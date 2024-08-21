Україна

Клуб із Чернівців йде далі.

У рамках 1/32 фіналу Кубка України ФК Миколаїв зустрівся із чернівецькою Буковиною.

Миколаївці відкрили рахунок на 58-ій хвилині завдяки голу Коваля, проте на 69-ій хвилині вони залишилися у меншості через вилучення Гурського.

Після цього Буковина розпочала свій камбек голом Тищенка, а вже під завісу протистояння Бойчук на шостій компенсованій хвилині до другого тайму вивів чернівецький клуб до 1/16 фіналу Кубка України.

Миколаїв — Буковина 1:2

Голи: Коваль, 58 — Тищенко, 72, Бойчук, 90+6

Миколаїв (стартовий склад): Бурмас, Гурський, Славецький, Дзюрах, Коваль (к), Дмуховський, Синишин, Качор, Деревецький, Піяйко, Цюпка. Запасні: Федина, Заваляк, Грибінець, Артимович, Вільховий, Данилів, Криницький, О. Оприск, Фурів.

Тренер: Віталій Шумський.

Буковина» (стартовий склад): Пономаренко, Бодня, Бусько, Гірний, Глущук, Голуб, Дудник, Лопирьонок, Морговський, Тищенко, Фарасєєнко. Запасні: Погорілий, Азізов, Андрейчук, Бойчук, Будняк, Гончарук, Кілєвий, Кольцов, Рудавський, Солдат, Хамелюк.

Тренер: Валерій Кривенцов.

Вилучення: Гурський, 69 (Миколаїв)