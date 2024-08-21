Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 21 серпня 2024 року.
Колос — Оболонь, УПЛ ТБ
21 серпня 2024, 21:55
У рамках 1/32 фіналу Кубка України-2024/25 київська Оболонь змогла пройти ковалівський Колос за підсумками післяматчевої серії пенальті.
В основний та додатковий час команди голів не забивали, тому долю протистояння випало вирішувати післяматчевії серії, в якій більш успішними виявилися гравці столичного клубу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпія — Зоря у рамках 1/32 фіналу Кубка України-2024/25:
Колос — Оболонь 0:0 (4:5 – пен.)
Колос: Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Оріховський (Криворучко, 72) — Ільїн, Гагнідзе, Велетень (Алефіренко, 60) — Паулаускас (Безбородько, 60).
Оболонь: Федорівський — Мединський, Курко (Лук’янчук, 100), Дубко, Грисьо (Чернов, 89) — Черненко (Теслюк, 69), Мороз (Приймак, 83), Вітенчук, Блізніченко — Груша (Карась, 62) — Суханов (Тарануха, 69).
Попередження: Криворучко, Бурда, Салабай — Карась, Мороз, Грисьо