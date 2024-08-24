Це дебютний виклик для 25-річного голкіпера.
Андрій Кожухар, НК Верес
24 серпня 2024, 14:23
Воротар рівненського Вереса Андрій Кожухар отримав виклик у розташування збірної Молдови. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Для 25-річного голкіпера це дебютний виклик до головної команди країни. Андрій має українське громадянство, але народився у Тирасполі.
Нагадаємо, влітку Кожухар залишив Карпати та перебрався у Верес. На його рахунку три проведені матчі на старті УПЛ, з яких один на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.
У найближчих матчах збірна Молдови в рамках Ліги націй зіграє проти Мальти (7 вересня) та Сан-Марино (10 вересня).