Україна

Відбулися заключні кубкові матчі.

Сьогодні, 22 серпня, відбулися заключні матчі третього попереднього етапу Кубку України у сезоні-2024/25.

У першому матчі ЮКСА у гостях впевнено обіграла Кудрівку з рахунком 4:0.

У складі команди з Тарасівки голами відзначилися Гоуларт, Дебелко та Матеус, який оформив дубль.

Кудрівка — ЮКСА 0:4

Голи: Гоуларт, 29, Матеус, 58, 63, Дебелко, 74.

Кудрівка: Льопка, Мачелюк, Мамросенко, Сердюк, Гагун (Рогозинський, 46), Думанюк, Євтушенко, Вечурко (Сторчоус, 70), Андрущенко (Легостаєв, 46), Тепляков (Потімков, 46), Нехтій (Квасов, 84).

ЮКСА: Федотов, Синьогуб, Кіреєв (Ювхимець, 82), Юзефович, Махнєв, Ситніков, Євдокимов (Казаков, 68), Гоуларт (Ховайко, 82), Рамон Кастро (Приходько, 45), Кравченко, Матеус (Дебелко, 68).

Попереджені: Мамросенко, Думанюк, Євтушенко, Квасов — Матеус, Євдокимов.

У другій зустрічі рівненський Верес у гостях здобув перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 3:0.

Перемогу команді Олега Шандрука принесли забиті м'ячі у виконанні Луана, Степанюка, Гайдучика та Шарая.

Металіст 1925 — Верес 0:4

Голи: Луан, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 67, Шарай, 89.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Снурніцин (Безуглий, 54), Кравець (Жичиков, 71), Салюк, Арі Моура, Чурко, Юрченко, Калітвінцев (Борячук, 41), Сидоров (Стень, 71).

Верес: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Сміян, Кльоц (Шарай, 61), Куція (Кучеров, 68), Луан (Яго, 61), Гайдучик (Марвальєвич, 68), Дахновський, Степанюк.

Попереджені: Кравець, Чурко, Борячук — Дахновський, Гончаренко, Кльоц, Гакман.

Додамо, що базовою датою матчів 1/8 фіналу буде 30 жовтня.