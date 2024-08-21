Самуель Нонго продовжить кар'єру в УПЛ.
Самуель Нонго, НК Верес
21 серпня 2024, 20:23
Верес домовився з турецьким клубом Адана Демірспор про трансфер вінгера Самуеля Нонго.
Деталі угоди з 20-річним камерунцем, який стане першим представником своєї країни у клубі з Рівного, стануть відомі пізніше. Найближчим часом гравець прибуде до України.
"Це історичний без перебільшення трансфер в історії нашого клубу. Після тривалих перемовин з турецьким Адана Демірспором ми дійшли згоди щодо підписання камерунського вінгера Самуеля Нонго", — сказав спортивний директор Вереса Юрій Габовда.
Минулого сезону Нонго виступав за хорватський Словені на правах оренди. На його рахунку 17 матчів та один забитий м'яч.