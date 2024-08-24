Україна

Якщо й грати у футбол на День Незалежності, то тільки так.

У святковий для всієї України день — День Незалежності — четвертий тур української Прем’єр-ліги мав містити одразу два цікаві протистояння, проте через участь київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА для перегляду вболівальників залишилась усього одна гра. У гості до Олександрії на стадіон Ніка навідався чинний чемпіон, донецький Шахтар, який за останні роки встиг зненавидіти ці виїзди.

Річ у тім, що в трьох з останніх п’яти випадків "поліграфи" відбирали очки в "гірників". А могли взагалі в чотирьох, якби самі наприкінці зими цього року не начудили з регламентом і не отримали технічну поразку. Проте тоді контекст цієї гри був геть іншим. У команди Руслана Ротаня точно не було стільки ж очок, скільки в підопічних Маріно Пушича, що вже додавало родзинки в і без того цікавий ансамбль.

Оскільки гра розпочиналась у ранньому часовому слоті, від літньої української спеки подітись було просто нікуди. Але команди дали таку виставу на футбольному полі, що додатково спрямовувати потік повітря на трибуни взагалі не було жодного сенсу — гравці носились полем, немов показались. Шахтар стандартно почав із пресингу, але Олександрія миттєво відповіла тим самим і це було вже дійсно цікаво.

Щоправда, команда Ротаня спочатку наробила помилок у захисті, що також їй цілком притаманно, а вже потім довелось щось вигадувати для порятунку ситуації. На 16 хвилині Шабанов ударом головою в падінні з меж воротарського дуже солідно завершив подачу Азарові з лівого флангу. Однак зробив він це по власних воротах, тож жодної подяки від партнерів не отримав. А ще менш ніж за дев’ять хвилин Артем невдало підставив ногу під удар Криськіва з правого флангу штрафного, і хоча в тій ситуації його провини в забитому м’ячі вже було значно менше, але рахунок від того вже було не змінити. Тож ситуацію довелось рятувати партнерам, однак і тут без допомоги суперників не обійшлось. Азарові на 37 хвилині подарував м’яч Філіппову у власному штрафному передачею з лівого флангу, після чого на полі почалась пожежа.

А розкішний удар Калюжного здалеку в праву дев’ятку — то просто родзинка на святковому торті для "поліграфів" та всіх уболівальників українського футболу в цей день. Що робити з цим — "гірники", які помітно занервували від невдач на полі, так і не змогли вигадати до перерви.

Пушич точно мав щось сказати команді таке, щоб вона побігла від початку другого тайму й спробувала знову захопила ініціативу. Тренер, напевно, так і зробив. Проте Шахтар просто поставили з ніг на голову власні ж футболісти. Спочатку Бондар не прибрав руки під час прострілу з лівого флангу від Шулянського, що дало Філіппову можливість пробити з пенальті. Різник, до речі, майже витягнув.

А вже потім Шахтар помилився на чужій половині й той-таки Філіппов побіг за хет-триком ледь не через усе поле й досягнув своєї мети. Хоча й там, до речі, Різник ледь не врятував команду. Це вбило "гірників". Ось так брутально — просто викинуло з цієї гри.

Бо далі команда Пушича взагалі була сама на себе не схожою. Якісь незрозумілі закидання уперед, перебудова від тренера на 2 форварди, яка нічого не дала за фактом, і Олександрія, яка, як тільки знаходить шпарину, одразу летить до контратаки й ледь не прибиває чемпіонів остаточно моментом на 66 хвилині, коли як не Кравченко здалеку вгатить у поперечину, так удар Шабанова з метру до воріт відбиватиме головою Різник. Божевілля, а не футбол!

Свій гол донеччани таки заб’ють у цій грі. Аж на 90+5 хвилині, коли, так, дійсно класний вийшов удар у Педріньйо да Сілви з межі штрафного в ліву дев’ятку. Проте кому воно цікаво, якщо це був ледь не перший випадок акцентованої побудови атаки від гостей після перерви з належним завершенням? Ох і сезон чекає на команду Пушича.

У наступному турі Олександрія прийматиме ковалівський Колос, тоді як донецький Шахтар гостюватиме в криворізького Кривбасу.— Шахтар 4:3Філіппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжний, 42 — Шабанов, 16, Криськів, 25, Педріньйо да Сілва, 90+5Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 68), Копина (Скорко, 81), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 60), Калюжний, Шостак (Ващенко, 46) — Беззера, Філіппов, Шулянський.Різник — Конопля (Вінісіус, 78), Бондар, Матвієнко (Франьїч, 64), Азарові (Егіналду, 64) — Криськів, Бондаренко (Невертон, 63) — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Сікан (Траоре, 63).Попередження: Ващенко — Матвієнко