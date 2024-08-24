Україна

Рейтинг очолюють два іспанські гранди.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг клубів з найбільшою кількістю працевлаштованих вихованців.

До рейтингу враховувалися гравці, які з 15 до 21 року, як мінімум протягом трьох років, виступали у структурі клубу, і зараз виступають у різних чемпіонатах.

Перше місце дісталося мадридському Реалу — 67 працевлаштованих вихованців "вершкових". Друге місце у Барселони – 64, а трійку найкращих доповнює нідерландський Аякс – 61.

Шосте місце в рейтингу дісталося київському Динамо, яке має 56 працевлаштованих вихованців у різних клубах.

Раніше повідомлялося, що Судаков опинився в десятці рейтингу гравців U-23, найбільш готових до топ-5 чемпіонатів за версією CIES.