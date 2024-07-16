Україна

Очолити цей перелік удалося нападнику Порту та збірної Португалії.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список із десяти гравців U-23, які найбільше готові до виступів у топ-5 чемпіонатах Європи.

Очолив рейтинг нападник Порту Франсішку Консейсан, тоді як другу сходинку між собою поділили двоє виконавців ПСВ, а саме півзахисник Малік Тільман і нападник Йоган Бакайоко.

Місце в топ-10 знайшлося і для представника українського футболу. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділив 10-ту сходинку з півзахисником Бока Хуніорс Кевіном Дзеноном.

Зазначимо, що півзахисник Кендрі Паес влітку 2025 року перебереться до Челсі, нападник Янкуба Мінте вже став гравцем Брайтона, а півзахисник Клаудіо Ечеверрі поповнить склад Манчестер Сіті в січні.