Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список із десяти гравців U-23, які найбільше готові до виступів у топ-5 чемпіонатах Європи.

Очолив рейтинг нападник Порту Франсішку Консейсан, тоді як другу сходинку між собою поділили двоє виконавців ПСВ, а саме півзахисник Малік Тільман і нападник Йоган Бакайоко.

