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Захисник Руху прокоментував підготовку до Зорі.

Львівський Рух у четвертому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

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Напередодні гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував підготовку власної команди.

"Команда розібрала попередній програшний матч. Ми зробили висновки та рухаємось далі, готуючись до наступного суперника.

Попереду в нас гра із Зорею. Це дуже хороша команда із якісними гравцями, яка в порівнянні з минулим сезоном зараз стала стабільнішою. Та нам слід набирати очки у цьому матчі та робити акцент на своїй грі.

Кожна травма в команді сприймається дуже неприємно. Утім, нам потрібно виходити на поле та попри всі труднощі боротись за позитивний результат. Ті футболісти, які мали менше ігрової практики, зараз мають чудову нагоду проявити себе.

Із нами тренується багато юнаків з Руху-2 та команди U-19 і, можливо, цим гравцям просто не вистачає досвіду, але це можна сказати майже про всю команду, адже в нас грають молоді футболісти. Хлопці стараються на тренуваннях і працюють заради того, щоб отримати свій шанс.

Рух давно не грав домашній матч, тож хочеться, щоб уболівальники прийшли на стадіон та підтримали команду.

Ми ж постараємось потішити глядачів своєю грою та здобути хороший результат, аби після гри всі мали чудовий настрій", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Зоря відбудеться 25 серпня, о 15:30.