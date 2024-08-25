Україна

"Гірники" не вражають.

В рамках 4-го туру Української Прем'єр ліги донецький Шахтар ведучи за рахунком 2:0 примудрився програти Олександрії 3:4.

Таким чином в стартових чотирьох турах нового сезону УПЛ "гірники" набрали лише шість очок (дві перемоги та дві поразки). Це найгірший старт команди за останні 16 років.

У сезоні-2008/09 донецький клуб в стартових чотирьох турах української першості набрав п'ять очок. Шахтар тоді у першому турі програв новачку чемпіонату ФК Львову (0:2), двічі зіграв унічию з Карпатами (1:1) та Дніпром (0:0) і перемогли Іллічівець (3:0).

Нагадаємо, що саме у тому сезоні, Шахтар здобув поки що найважливішу перемогу у своїй історії, здобувши Кубок УЄФА.