Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку УПЛ, що відбувся 24 серпня 2024 року.

Олександрія у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі сенсаційно обіграла донецький Шахтар (4:3).

Команда Маріно Пушича відкрила рахунок на 16 хвилині зусиллями Шабанова, який зрізав м'яч у свої ворота, а через дев'ять хвилин перевагу "гірників" подвоїв Криськів.

Проте ще до перерви підопічні Руслана Ротаня змогли відігратися завдяки голам Філіппова та Калюжного.

На самому початку другого тайму Олександрія отримала право на пенальті, який реалізував Філіппов, оформивши дубль, а дев'ять хвилин потому Олександр оформив хет-трик.

Шахтар намагався повернутися в гру, але "гірників" вистачило лише на гол Педріньйо на п'ятій компенсованій хвилині.

Таким чином, Олександрія набрала дев'ять очок у трьох матчах та лідирує у турнірній таблиці УПЛ, а у Шахтаря чотири гри та шість балів на другому місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Шахтар у рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Шахтар 4:3

Голи: Філіппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжний, 42 — Шабанов, 16, Криськів, 25, Педріньйо да Сілва, 90+5.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 68), Копина (Скорко, 81), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 60), Калюжний, Шостак (Ващенко, 46) — Беззера, Філіппов, Шулянський.

Шахтар: Різник — Конопля (Вінісіус, 78), Бондар, Матвієнко (Франьїч, 64), Азарові (Егіналду, 64) — Криськів, Бондаренко (Невертон, 63) — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Сікан (Траоре, 63).

Попередження: Ващенко — Матвієнко.