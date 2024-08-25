Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та київська Оболонь.

Житомирське Полісся та київська Оболонь відкриватимуть недільну програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Центральний.

Імад Ашур, після нічиєї проти петровського Інгульця (1:1), залучив до стартового складу Волинця до рамки воріт, тоді як Тейлор гратиме праворуч у захисті, а Таллес та Крушинський розташуються в центральному трикутнику. Пайшао зіграє на вістрі атаки.

Валерій Іващенко, на тлі перемоги над ковалівським Колосом у Кубку України, використав із перших хвилин Карася в центрі оборони.

Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Йока, Макуана, Шастал, Лєднєв, Борел, Майсурадзе, Матич, Свистун.



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Грисьо — Вітенчук, Мороз, Черненко — Груша, Суханов, Блізніченко.

Запасні: Рибка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бичек, Т. Лях, Чернов, Теслюк.



Гра Полісся — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.